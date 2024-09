Go Jannik! Sinner contro Fritz agli US Open finale storica e attesissima L’Italia sogna con il numero 1

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 8 settembre 2024) L’anno degli Slam si chiude come si era aperto, conin. Da Melbourne a New York, dalla Rod Laver Arena all’Arthur Ashe Stadium, nel frattempo è cambiato davvero tutto. Il classe 2001 è diventato1 del mondo, è diventato di una costanza impressionante, non è mai uscito prima dei quarti dinei tornei giocati quest’anno, ha già collezionato cinque successi e ora ha tutta l’intenzione di aggiungere gli USalla collezione. Il tutto in una vera e propria prima volta: dopo decenni con inizio alle 22:00 italiane, quest’anno per la prima volta si comincia alle 20:00 (le 14:00 di New York). Anno e orario non potevano dare una combinazione più ideale, una prima serata tutta da godere e ideale perché i tricolori sventolino davanti alle case. Tra l’azzurro e il secondo Slam, però, c’è una variabile che bitenere molto ben presente.