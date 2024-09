Forte acquazzone strade allagate a Pisa Il sindaco Conti invita alla prudenza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 8 settembre 2024), 8 settembre 2024 – Untemporale si è abbattuto su: la pioggia torrenziale e incessante cade da oltre un’ora e mezzo e ha già causatogamenti diffusi in città con conseguenti disagi. Sul territorio sono già attive le squadre dei vigili del fuoco della sede centrale e del distaccamento di Cascina, ma sono in arrivo rinforzi anche da altri distaccamenti della provincia. Al lavoro anche tutta la macchina della protezione civile comunale. IlMichelehato la popolazione a essere prudente postando nelle storie della sua pagina Facebook una foto degligamenti in centro storico sormontata dal logo di Alertche ricorda lo stato di allerta arancione emesso ieri dprotezione civile regionale per quasi tutto il territorio toscano.