Fake di Cernobbio e lauree false | dopo i SoumaSalis Boccia eroina del Pd

(Di domenica 8 settembre 2024) La «» scava la pietra. Anchele dimissioni di Gennaro Sangiuliano, la solerte Maria Rosaria prosegue imperterrita il suo stillicidio di stories, smentite, rivelazioni, allusioni, fotomontaggi e così via. Non sazia delle interviste alla Stampa e a Marianna Aprile e Luca Telese di In Onda, è andata a rintuzzare Giorgia Meloni. Dal Forum di, Meloni ha usato la formula «questa persona» riferita a, che ha risposto a stretto giro con una story su Instagram, corredando una sua foto con una battuta «rubata» a Francesca Pascale e ispirata a Silvio Berlusconi. La replica «Questa persona è una dilettante», con geolocalizzazione a, ha fatto temere che l'imprenditrice fosse al Forum Ambrosetti, ipotesi smentita dall'organizzazione, poi dalla stessa Maria Rosaria.