Espropri per il metanodotto risarcimenti ridicoli

(Di domenica 8 settembre 2024) "Ilche taglia l’Appennino è così necessario e sicuro? Quanto vale uno di terreno in Appennino? È giusto pagare quella terra una cifra per la quale a Pesaro ti riderebbero in faccia?". Glidi cui si parla sono quelli partiti da qualche tempo tra Mercatello sul Metauro, Apecchio e Borgo Pace e questi sono solo alcuni dei dubbi del movimento “No Tubo“ che si è creato per tutelare l’Appennino dal progetto del colossale gasdotto Snam. Quest’opera attraverserà nove regioni per quasi 700 chilometri totali, tagliando l’Italia da Brindisi a Minerbio, in provincia di Bologna, per trasportare metano: "Si parla di un tubo di un metro di diametro che trasporterà idrocarburi a grandissima pressione – spiegano dal comitato No tubo –, una cosa che può potenzialmente anche essere pericolosa.