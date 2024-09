Curva Inter morte Bellocco Beretta confessa tutto | Voleva soldi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 8 settembre 2024) Antonio, membro della ‘ndrangheta e figura di spicco dellaista, è stato ucciso fuori dalla palestra Testudo a Cernusco sul Naviglio, Milano. L’omicidio è avvenuto dopo una lite con Andrea, altro esponente del tifo organizzato dell’, che lo avrebbe accoltellato.è stato anche ricoverato in ospedale per una ferita da arma da fuoco.Leggi anche: Agguato mortale dal barbiere, un uomo ucciso a colpi di pistola L’rogatorio Durante l’rogatorio,ha dichiarato spontaneamente chepretendeva una parte dei profitti del suo negozio a Pioltello, che vendeva in esclusiva il merchandising dellaista e che aveva visto un notevole aumento dei guadagni negli ultimi anni. Secondolo avrebbe minacciato di conseguenze anche per la sua famiglia se non avesse accettato.