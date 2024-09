Caserta sequestra un uomo per fuggire | caccia ad un detenuto evaso

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 8 settembre 2024) Prima ha aggredito un agricoltore che abita in una frazione di Sessa Aurunca, in provincia di, quindi l'ha costretto ad accompagnarlo in auto a Napoli, con la minaccia di unvite. Protagonista del gesto undel carcere di Carinola di origini romene, 28 anni, ancora ricercato dopo che due giorni fa era fuggito dall'ospedale proprio di Sessa Aurunca, portato qui dalla polizia penitenziaria per una visita. Una volta giunto a Napoli, ilsi è fatto consegnare dall'agricoltore, un 60enne, gli effetti personali e del denaro. Quindi si è allontanato. La vittima, tornata a casa, ha denunciato tutto alle forze dell'ordine.