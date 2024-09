Carrera l’attesa è terminata Al via la grande corsa | favoriti i ragazzi della Mora

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 8 settembre 2024) Il gran giorno è arrivato. Si decide oggi la 70esima edizione, come da tradizione lo stesso giorno in cui protagonista sarà anche la SagraBraciola. Migliaia gli spettatori attesi a quello che è l’evento clou sportivo che non interessa soltanto la città, ma che ha fatto innare negli anni anche tanti appassionati che accorreranno da fuori. Si parte naturalmente già in mattinata con la Coppa Terme alle 12, lungo la discesa di viale Terme e con arrivo all’interno dello stabilimento termale. Nel Trofeo Giuseppe Raggi a partire con tutti i favori dei pronostici sarà ancora la, al suo ritorno in gara dopo un anno sabbatico di stop.