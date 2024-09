Atletica Endas Cesena Una storia lunga 55 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 8 settembre 2024) Venerdì sera il Club Ippodromo ha ospitato la festa dell’organizzata per celebrare i 55della società. L’evento ha visto una folta partecipazione di atleti, famiglie, amici e sostenitori, che hanno approfittato dell’occasione per rivivere insieme le pagine più belle (alcune delle quali decisamente recenti) dei successi ottenuti dal sodalizio in oltre mezzo secolo di attività. La serata è stata aperta dal vice presidente Andrea Ermini e dopo i ringraziamenti iniziali da parte del presidente Barbara Valdifiori, il vicesindaco Christian Castorri ha portato i saluti istituzionali, sottolineando il ruolo importante che la società ha avuto e continua ad avere nel promuovere lo sport e i valori educativi tra i giovani.