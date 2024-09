Ascoli dicci quanto vali Con l’Entella un test vero

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024), adesso si inizia a fare sul serio. I bianconeri guidati da Massimo Carrera, dopo aver rotto il ghiaccio in questa categoria attraverso gli incontri affrontati con Spal (2-2) e Pianese (1-0), ora saranno chiamati ad entrare nel vivo del girone B di serie C che sulla strada del Picchio metterà subito un doppio turno esterno particolarmente insidioso. Stasera nel confronto in programma alle 21.15 al Comunale di Chiavari ecco il primoesame contro la Virtus Entella, un avversario costruito per provare a vincere il campionato. Questo ci consentirà di iniziare a decifrare meglio quale sarà la reale caratura dell’organico costruito dal direttore sportivo Emanuele Righi e soprattutto il ruolo che l’potrà ambire a ricoprire nel corso dei prossimi mesi.