AlgeriaTebboune rieletto con il 9465%

(Di domenica 8 settembre 2024) 21.10 Abdelmadjid Tebboune,presidente algerino in carica, ha ottenuto la riconferma con il 94,65% dei voti. Lo ha annunciato l'Autorità Nazionale per le Elezioni (Anie). I dati parziali, resi noti in diretta, dai canali di informazione algerini, avevano già rivelato un vantaggio notevole per Tebboune,leader del Movimento per la Società della Pace (Mps); considerato il grande favorito della tornata elettorale. Su un totale di 5.630 mln di voti registrati, 5.320 mln lo hanno votato.