Agguato a Scampia | un 29enne con precedenti ucciso all’interno di un salone da barbiere

(Di domenica 8 settembre 2024) Un uomo di 29 anni, Camillo Esposito, è statoin unsabato sera, poco prima delle 23,di undanel quartiere napoletano di, in via Ghisleri. Il killer, armato di pistola e a volto coperto, è entrato nel negozio e ha freddato la vittima con diversi colpi, per poi fuggire a bordo di un’auto in cui c’era un complice ad attenderlo. Esposito avevaper rapina e porto abusivo d’armi. La Squadra mobile della Polizia indaga per ricostruire la dinamica e soprattutto il movente dell’omicidio: saranno analizzati i video degli impianti di videosorveglianza della zona e si sta accertando anche se e chi abbia assistito all’. Sul posto è intervenuto anche il reparto di Polizia scientifica.