Accoltellato fuori da una discoteca due fermi a Portogruaro 

(Di domenica 8 settembre 2024) AGI - È in condizioni molto gravi ma non sarebbe in pericolo di vita il 30ennenella notte davanti a unaa Portogruaro, nel Veneziano. Il giovane avrebbe ricevuto tre fendenti alla schiena durante una rissa apparentemente per motivi banali avvenuta nel parcheggio dellaPalmariva a Fossalta di Portogruaro, subito dopo la chiusura del locale. I Carabinieri, sulla base delle indicazioni della security, hanno fermato due giovani tra i 20 e i 25 anni che si erano subito allontanati, uno dei quali è un militare della base Usaf di Aviano. La vittima è un giovane del luogo di origini straniere: è stata la fidanzata a dare l'allarme, rientrando inper chiedere aiuto. Il giovane è sempre rimasto cosciente. Sul caso indaga la Procura di Pordenone: l'ipotesi di reato è tentato omicidio.