Youth - Homecoming la recensione | Wang Bing e la sua imponente e ipnotica saga

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 7 settembre 2024) Dal Festival di Cannes alla Mostra del Cinema di Venezia,torna a raccontarci i lavoratori dicon, che approfondisce il discorso e riprende un suggestivo spaccato cinese. Un festival come la Mostra di Venezia è il luogo del cinema, un territorio cinefilo in cui non esistono solo le star e il glamour, il tappeto rosso e i titoli comeWolfs e Joker. A Venezia, si devono assaporare anche gli autori e quei film che è più difficile vedere nella quotidianità . Comedi, sequel ideale del film presentato due anni fa a Cannes. Un film complesso e affascinante, non certo per tutti, a cui speriamo si dia abbastanza attenzione quando arriverà nelle sale grazie a Lucky Red. Da, il ritorno a casa