Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2024 ore 11 | 30

(Di sabato 7 settembre 2024) NOTIZIARIO RADIO DEL 7 SETTEMBRE ORE 11:20 MATTEO BERTONCINI BUONGIORNO DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALLA PONTINA DOVE UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTEZZA DI SPINACETO VERSO POMEZIA, L’INCIDENTER CAUSA RIPERCUSSIONI ANCHE SUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA CON CODE A PARTIRE DALLAFIUMICINO E IN ESTERNA CON CODE DA LAURENTINA INCIDENTE ANCHE SUL RACCORDO IN ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLATERMO CON CODE A PARTIRE DA CASILINA, RIMANENDO SUL RACCORDO, IN ESTERNA TROVIAMO CODE PER TRAFFICO TRA LA CASSIA BIS E LA FLAMINIA E IN INTERNA CODE A TRATTI TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA CASILINA E ARDEATINA CODE PER TRAFFICO ANCHE SULLAFIUMICINO TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA VERSO IL RACCORDO ANCORA CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA ENNESIME CODE SULL’AURELIA DA TORRIMPIETRA ...