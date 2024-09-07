Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2024 ore 11:30 (Di sabato 7 settembre 2024) NOTIZIARIO RADIO DEL 7 SETTEMBRE ORE 11:20 MATTEO BERTONCINI BUONGIORNO DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA PONTINA DOVE UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTEZZA DI SPINACETO VERSO POMEZIA, L’INCIDENTER CAUSA RIPERCUSSIONI ANCHE SUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA CON CODE A PARTIRE DALLA Roma FIUMICINO E IN ESTERNA CON CODE DA LAURENTINA INCIDENTE ANCHE SUL RACCORDO IN ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA Roma TERMO CON CODE A PARTIRE DA CASILINA, RIMANENDO SUL RACCORDO, IN ESTERNA TROVIAMO CODE PER TRAFFICO TRA LA CASSIA BIS E LA FLAMINIA E IN INTERNA CODE A TRATTI TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA CASILINA E ARDEATINA CODE PER TRAFFICO ANCHE SULLA Roma FIUMICINO TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA VERSO IL RACCORDO ANCORA CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA ENNESIME CODE SULL’AURELIA DA TORRIMPIETRA ...Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2024 ore 10:30 - PER MAGGIORI DETTAGLI VISITARE IL NOSTRO SITO DA MATTEO BERTONCINI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, AL PROSIMO APPUNTAMENTO Servizio fornito da Astral. NOTIZIARIO RADIO DEL 7 SETTEMBRE ORE 10:20 MATTEO BERTONCINI BUONGIORNO DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DALLA ROMA TARQUINIA DOV’E’ STATO RIMOSSO L’INCIDENTE TRA TORRIMPIETRA E ROMA OVEST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE, AL MOMENTO NON CI SONO DISAGI ALLA VIABILITA’ SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE A TRATTI TRA LE USCITE DI TUSCOLANA DI APPIA E PIU’ AVANTI TRA AREATINA E PONTINA SULLA PONTINA CODE PER TRAFFICO TRA VIA DEI RUTULI E APRILIA VERSO LATINA CODE EPR TRAFFICO ANCHE ALLA VIA APPIA TRA LA VIA DEI LAGHI E LA NETTUNENSE IN DIREZIONE ALBANO LAZIALE ANCORA CODE SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA SEMPRE SULLA CASILINA CODE A TRATI TRA FINOCCHIO E IL RACCORDO SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA METRO MARE CONTINUANO GLI INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLA LINEA AEREA, ATTIVA QUINDI DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ LA CHIUSURA ANTICIPATA DELLA STESSA CON LE ULTIME PARTENZE DAI CAPOLINEA DI COLOMBO E SAN PAOLO ALLE 21, MENTRE IL SABATO E LA DOMENICA IL SERVIZIO SI SVOLGERA’ REGLARMENTE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2024 ore 09:30 - PER MAGGIORI DETTAGLI VISITARE IL NOSTRO SITO DA MATTEO BERTONCINI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, AL PROSIMO APPUNTAMENTO Servizio fornito da Astral. NOTIZIARIO RADIO DEL 7 SETTEMBRE ORE 08:20 MATTEO BERTONCINI BUONGIORNO DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DALLA ROMA FIUMICINO DOVE PERMANGONO LE CODE PER L’INCIDENTE SEGNALATO IN PRECEDENZA ALL’ATEZZA DI PARCO LEONARDO VERSO FIUMICINO, AL MOMENTO SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2024 ore 08:30 - NOTIZIARIO RADIO DEL 7 SETTEMBRE ORE 08:20 MATTEO BERTONCINI BUONGIORNO DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DALLA ROMA FIUMICINO DOVE PERMANGONO LE CODE PER L’INCIDENTE SEGNALATO IN PRECEDENZA ALL’ATEZZA DI PARCO LEONARDO VERSO FIUMICINO, AL MOMENTO SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA. PER MAGGIORI DETTAGLI VISITARE IL NOSTRO SITO DA MATTEO BERTONCINI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, AL PROSIMO APPUNTAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Maltempo, Piemonte: alluvione Comuni del Torinese, oggi i sopralluoghi per la stima dei danni - ...prevede la modifica della viabilità secondaria sulla sponda sinistra, evitando così attraversamenti a rischio. I tecnici stanno verificando i danni diffusi anche sulle strade provinciali. La Regione ... agenpress
- Alluvione Comuni del Torinese, oggi i sopralluoghi per la stima dei danni - ...prevede la modifica della viabilità secondaria sulla sponda sinistra, evitando così attraversamenti a rischio. I tecnici stanno verificando i danni diffusi anche sulle strade provinciali. La Regione ... torinoggi
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma