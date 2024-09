Vavassori | Vengo da una famiglia normale Si può arrivare nell’Olimpo del tennis anche con un budget ridotto

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 7 settembre 2024) Andrea, campione di doppio misto allo Us Open con l’eterna Sara Errani, si è raccontato in un’intervista a Repubblica. La prima domanda è d’obbligo: com’è la sensazione? «Oh, bellissimo. Poi con Sara, un vero esempio. Per atteggiamento, positività. Posso solo prendere cose da lei: è nato tutto con le Olimpiadi, speriamo di continuare ancora». Beh, oggi può dire tutto. Soprattutto per chi, come lei, ha sofferto l’assenza di visibilità. «Penso che alla fine tutto torna: se uno lavora bene, crede nel lavoro, nel processo, alla fine si toglie le giuste soddisfazioni. Lesoddisfazioni stanno arrivando, piano piano mi sto togliendo tanti sassolini». Quindi oggi può raccontare la sua storia. «Da bimbo guardavo i grandi tornei, gli Slam e sognavo di vincere Wimbledon. Poi sono cresciuto: mi piaceva tantissimo il doppio, avere un compagno mi dà energia.