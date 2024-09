UFC si ritira l’ex campione dei pesi mosca Demetrious Johnson

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 7 settembre 2024)deiUFCsi èto dalle arti marziali miste all’età di 38 anni. Soprannominato “Mighty Mouse”, il fighter americano ha difeso con successo il titolo 11 volte tra il 2012 e il 2017, prima di essere sconfitto nel 2018. Ha anche detenuto il titolo deiin ONE Championship per due anni, fino all’annuncio della sua decisione durante l’ONE 168 a Denver venerdì. “Sono entrato in questo sport dae me ne vado da”, le sue parole. Con un record di 31 vittorie, quattro sconfitte e un pareggio,è stato inserito nella nuova ONE Championship Hall of Fame. Tante le celebrazioni sui social.UFC Michael Bisping lo ha definito “Leggenda”. E ha aggiunto: “Incredibile carriera per Mighty Mouse. Goditi la pensione, fratello”. Derek Brunson invece si chiede: “si èto dalle MMA.