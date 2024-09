Roberto Vecchioni sabato 7 settembre a San Vito al Tagliamento 

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di sabato 7 settembre 2024), cantautore, paroliere, scrittore, poeta e insegnante italiano, artista amato dal pubblico di ogni età, capace di vendere oltre otto milioni di dischi in carriera, continua il suo meraviglioso viaggio musicale sui palchi italiani con “Tra il silenzio e il tuono tour”, progetto live che prevede un’unica tappa in Friuli Venezia Giulia in programma domani,al(Pn) in Piazza del Popolo (ore 21.00), evento culmine della rassegna “Stelle d’Estate”. Gli ultimi biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl, in collaborazione conComune di Sanal Tagliamento, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismo FVG, sono in vendita su Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria del concerto dalle ore 19.00. Info suwww.azalea.it .nasce nel 1943 a Milano da genitori napoletani.