Ripartono i bus Mensili scontati per gli studenti

(Di sabato 7 settembre 2024) Ricomincia la scuola e riparte il servizio di trasporto urbano gestito da Stav, attivo dal lunedì al venerdì dalle 6.50 alle 14.30 e il sabato dalle 8 alle 12.50. Di pomeriggio è possibile usufruire del “servizio a chiamata“, dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 18, di sabato dalle 14 alle 17. Il servizio si prenota chiamando il numero 3342814499 (le corse del sabato devono essere prenotate entro le 17 del venerdì). "Di mattina, il servizio è dedicato anche agli: gli abbonamenti annuali, sia perche per adulti – spiegano dal Comune –, potranno essere acquistati nella rivendita bar Desireè in via Curiel 15. Occorre presentare il documento d’identità e il modulo di autocertificazione compilato e firmato da scaricare dal sito internet comunale".