Rassegne Ron apre la quinta edizione di MediTa | a lui il Due Mari

(Di sabato 7 settembre 2024) Con il concerto di Ron, accompagnato dall’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Valter Sivilotti, ieri sera, 6 settembre, ha avuto inizio ladel, il festival pop sinfonico del Mediterraneo in programma a Taranto nell’Oasi dei Battendieri. Ron si è raccontato attraverso il suo ricco repertorio, cantando anche brani scritti con Lucio Dalla e che lo stesso cantautore bolognese gli affidò appena sedicenne, giunto a Roma in RCA accompagnato dai genitori dalla sua Garlasco (Pavia). Un live durato circa due ore: da Il gigante e la bambina a Piazza grande, da Una città per cantare a Joe Temerario, da Attenti al lupo a Non abbiam bisogno di parole e Vorrei incontrarti fra cent’anni con la quale vinse il 46esimo Festival di Sanremo in duetto con Tosca. Tutte canzoni interpretate in una location suggestiva, immersa negli ulivi, a ridosso del mar Piccolo.