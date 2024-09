Raspadori torna protagonista le pagelle lo esaltano | tutti i voti dei quotidiani

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 7 settembre 2024) Giacomorompe il lungo digiuno di gol, andando a segno nella sfida di venerdì sera contro la Francia: ledeila sua prestazione. Serata da incorniciare per l’Italia del Commissario Tecnico Luciano Spalletti, chea sorridere dopo mesi complicati in seguito al brutto Campionato Europeo disputato in estate. Vittoria importante, nei modi e nel risultato, quella portata a casa contro la Francia: tre le reti messe a segno, in risposta al gol iniziale firmato da Barcola, su evidente disattenzione del capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo. Un episodio che ha condizionato il voto dei variper quanto riguarda il numero 22 azzurro, stando alledella rassegna stampa.