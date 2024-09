MotoGP Francesco Bagnaia | Partenza disastrosa mi sono dovuto accontentare del secondo posto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 7 settembre 2024) Avrebbe voluto chiudere in maniera diversa la Sprint Race di Misano. Nel 13° appuntamento del Mondiale 2024 di, la gara del sabato per Pecco è valsa un, alle spalle dello spagnolo Jorge Martin (Ducati Pramac). Grazie a uno splendido spunto al via, l’iberico si è preso la vetta e non l’ha più lasciata, non consentendo al piemontese di restituire il favore. “Nonper niente soddisfatto, laè stata. Spero di rifarmi domani in gara”, le poche parole a caldo di Pecco. Ai microfoni di Sky Sport ha poi approfondito: “Ci ho provato, ma la gomma anteriore mi ha dato dei segnali chiari e non ho voluto rischiare di gare. Tutto è frutto di unanegativa, in cui nonriuscito a trovare lo stacco dalla frizione corretta, la moto mi si è leggermente impennata“, ha spiegato il campione del mondo in carica.