Meloni | Non si può abbandonare Ucraina

(Di sabato 7 settembre 2024) 10.44 "Non ho mai cambiato idea sull'e all'Italia viene riconosciuta una postura seria.Non si deve mollare l'al suo destino,perché questo porterebbe caos e non pace. E non penso affatto che questo destino sia segnato". Così la premieral Forum di Cernobbio."Con Zelensky -ha aggiunto- si è discusso di come continuare a lavorare per arrivare a una pace giusta". L'invasione della Russia nasce come una guerra lampo."Dopo due anni vediamo che quell'obiettivo è lontano. Non è imminente una vittoria di Mosca. E' stallo"