LIVE Vuelta a España 2024 tappa di oggi in DIRETTA | Soler da solo al comando si decide la generale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 7 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICADELLA16.10 Marcscollina per primo sul GPM ed ora è il nuovo leader della classifica degli scalatori. Pari punti con Vine, ma avanti lo spagnolo per la classifica genearle. 16.0aumenta il gap nei confronti degli immediati inseguitori. 16.07 A dettare il passo in gruppo sempre la Soudal-QuickStep. 16.05 60 chilometri al traguardo. 16.02 A 2’46” il gruppo dei migliori che ha riassorbito tutte le altre unità. 15.59 A 23” datroviamo ancora Vine, Berthet, Frigo e Castrillo. 15.56 Nuovo GPM: Portillo de la Sía (7.2 km al 5.8%). 15.53 65 chilometri al traguardo. 15.49era stato raggiunto dagli immediati inseguitori ma ancora una volta è partito al contrattacco. 15.46 scollina anche il gruppo che è a 3’ dalla vetta, ancora in corsa per la vittoria di. 15.