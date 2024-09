Li hanno spodestati con la forza I Volta Pagina sotto accusa | la teoria che può far saltare tutto | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Sabato 7 settembre è andata in onda una nuova puntata di Reazione a catena, il quiz show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Tornano anche i campioni del gioco: i Made in Meda. Si tratta di un trio composto da Giulia, Patrick e Filippo. Come ha ricordato lo stesso conduttori, loro possono vantare già un "bel portafoglio", dato che si sono portati a casa la belelzza di 25mila euro. A sfidarli ci sono le, una squadra tutta al femminile formata da Rosa, Anna Laura e Antonella. Le tre ragazze vengono da Reggio Emilia escelto questo nome perché sono amanti della lettura. Nonostante l'ottima prova disputata dai Made in Meda, i tre non potranno più aumentare il loro bel gruzzoletti. Sono stati infattidalle, che diventano quindi le nuove campionesse di Reazione a Catena.