Il Futsal Prato scalda i motori

(Di sabato 7 settembre 2024) Ilè guidato da questa stagione dalla coppia Cristian Busato-Alessandro Calamai. Per la squadra, che anche in quest’annata parteciperà al campionato di serie B maschile, il primo appuntamento ufficiale dell’annata sarà il 21 settembre, quando andrà in scena la Coppa della Divisione, riservata però soltanto ai giocatori under 23. Al primo turno l’Italgrondaaffronterà in casa ilPontedera. Intanto la preparazione procede all’insegna dell’inserimento dei nuovi arrivati e dei tanti ragazzi promossi dalle giovanili. Il colpo di mercato dei pratesi è stato l’acquisto dello spagnolo Diego Saborido Nunez, che sarà lo straniero della squadra. Altri nuovi innesti sono quelli del bomber laziale Matteo Piccirilli e del pratese Hamza Ed Daoudy.