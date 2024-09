Harry l’incredibile regalo voluto per lui dalla Regina Elisabetta II

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 7 settembre 2024) Nonostante la scelta di allontanarsiRoyal Family, il Principenon ha mai rinnegato il legame speciale con la nonnaII. Sin da quando era molto piccolo, la compianteha dimostrato una particolare predilezione per il secondogenito di Carlo e Diana, e ha pensato per lui ad un bellissimoda “scartare” il giorno del suo 40esimo compleanno. Ildi compleanno diII perIl prossimo 15 settembre, il Principespegnerà le sue prime 40 candeline. Un traguardo importante, che probabilmente il Duca di Sussex celebrerà con la moglie Megan Markle e con i figli Archie e Lilibet in California, dove si è trasferito dopo aver preso le distanzeRoyal Family. Nonostante la lontananza, tuttavia, tra i regali più attesi dace n’è uno ricevuto proprio da uno dei suoi familiari: la nonnaII.