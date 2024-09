Ha surclassato Maradona | la sentenza fa discutere è polemica tra i tifosi

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 7 settembre 2024) Diego Armandoè un metro di paragone continuo per i vari fuoriclasse del calcio moderno: l’ultimadell’ex calciatore fa. Un campione assoluto, una leggenda che continua a essere trasmessa di generazione in generazione: parlare di Diego Armandonon è cosa banale mai banale, soprattutto per una piazza come quella di Napoli, che più ha conosciuto le gesta del Pibe de Oro e che tuttora lo venera. L’asso argentino ha lasciato un segno indelebile nel cuore di tutti i napoletani, ma di tutti quelli che sono appassionati del mondo del calcio, venendo definito da buona parte dell’opinione pubblica il miglior calciatore di sempre. Dai trionfi con la sua Argentina fino ai due Scudetti e alla Coppa UEFA conquistati con la maglia del Napoli: successi che sono divenuti un vero e proprio simbolo di riscatto.