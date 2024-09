Fossombrone una piazza felice Giovani e grinta per salvarsi ancora

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 7 settembre 2024) Pisciolini Legame stretto con il territorio e i tifosi, un centrocampo a chilometro zero, una gestione virtuosa. Solo ilrappresenterà la provincia di Pesaro e Urbino in serie D. Potrebbero essere questi i tre macro-temi per descrivere la società che si appresenta a iniziare la sua seconda stagione consecutiva in serie D, ma con l’onere e l’onore, quest’anno, di essere l’unica società a rappresentare il territorio del nord delle Marche in questo campionato, in un girone che, come dicono gli esperti, sarà uno dei più competitivi ed entusiasmanti tra i nove, con squadre blasonate come Ancona, Sambenedettese, L’Aquila e altre e tanti derby pronti a infiammare le tifoserie.