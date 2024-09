Festival d' autunno

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 7 settembre 2024) installazioni e spettacoli luminosi al Vittoriale, concerti a Orvieto, kermesse culturali ma anche rassegne gastronomiche etniche e popolari dalla Sicilia al Piemonte. Vademecum per chi deve ancora partire per le vacanze. La stagione che si sta spegnendo ci ha regalato un gran numero di sagre,ini, incontri letterari. Il consumo culturale è anche questo: gente che si muove, si lascia tentare da una piazza, un’arena, un teatro pieni di pubblico e porta a casa un’esperienza. Non siamo tutti degli Adorno o degli Eco: amiamo confonderci con le folle dell’iperturismo, fenomeno che fa alzare i sopraccigli agli happy few, ma trova difensori, per esempio Mario Giordano, proprio su Panorama. Una buona notizia per questo popolo: pure settembre offre kermesse da non perdere, tra musica, teatro, poesia, libri, gastronomia.