Ecco Bombo premiato come miglior restauro Moretti | Dovremmo essere più reattivi nei confronti della nuova pessima legge sul cinema

(Di sabato 7 settembre 2024) “Ai colleghi produttori e registi vorrei dire chepiùneisul”. Così Nannisul palcoMostra deldi Venezia, ritirando il premio Venezia classici per ilfilmcon Ecce(1978). “Sono contento che questo film riesca ancora a parlare ai giovani di oggi. Questo mi stupisce e mi fa felice. Ringrazio per questo premio inaspettato, sproporzionato ed esagerato visto che c’erano in gara film di De Sica, Antonioni e altri grandi del“, commenta il regista. “Grazie ma forse avete un po’ esagerato. Questo vuol dire che dopo così tanto tempo questo vecchio film riesce ancora a parlare ad un pubblico di oggi anche giovane”. La giuria, composta di giovani, era presieduta dal regista Renato De Maria.