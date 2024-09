Dimarco un top club europeo ha provato il colpo! Ecco chi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 7 settembre 2024) Federicoieri sera ha segnato uno dei gol più belli della sua carriera in Francia-Italia, sorprendendo il mondo intero. Spunta dal nulla un retroscena di mercato interessante sull’estate del calciatore dell’Inter. RETROSCENA – Federicosta facendo parlare di sé dopo il super-gol segnato alla Francia nella prima partita di Nations League con l’Italia. Il calciatore ha impressionato chiunque con il suoal volo di sinistro finito sul secondo palo alle spalle di Mike Maignan. Chi lo conosce e lo vede da anni sa che questa rete non è una sorpresa, le sue qualità sono ben note e soprattutto le sue capacità balistiche. Lo dimostrano i gol con Frosinone o Empoli dell’anno scorso. Il giocatore è rimasto all’Inter in quest’estate e non ci sono stati dubbi sulla sua permanenza.