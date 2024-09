Colte raffinate e sensibili | le giornaliste fanno la differenza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 7 settembre 2024) Lella Mazzoli, condirettrice del festival del giornalismo culturale, che edizione sarà? "Particolarmente interessante, perchè parliamo di donne in un mondo in cui ci siamo accorti improvvisamente che abbiamo straordinarie. Lo sapevamo prima, ci sono stateimportanti, ma se ci guardiamo attorno vediamo figure di alto livello". Cosa distingue le donne? "Il fatto che utilizzano l’informazione culturale per fare il mestiere: è uno sguardo tutto femminile questo rispetto alla informazione ed è uno sguardo che eleva. Abbiamo la capacità di una prospettiva più profonda e complessa rispetto al mondo. La cultura diventa la chiave per interpretare i fatti.