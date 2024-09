Barelli il Fidel Castro della Federnuoto | eletto per la settima volta Respinto il colpo di mano di Fratelli d’Italia

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 7 settembre 2024) Paolo, ilper laildidi. È statoper lapresidente. Non ce l’ha fatta il partito di Giorgia Meloni. Franco Rampelli, vicepresidenteCamera, ha provato a scalzare Paolo, capogruppo di Forza Italia, e ne è uscito sconfitto.confermato presidente per la. Da 20 anni guida la Fin Come riporta la Gazzetta, “Paoloè statooggi, in un hotelCapitale, alla guidaper ladi fila col 77,70% delle preferenze (14.650 voti), mentre le schede bianche sono state 4.205 (20%). Nel 2020 ottenne 9811 voti, pari al 71,54%.