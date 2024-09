A San Marco dei Cavoti la 50esima edizione della ‘Passiata di San Diodoro’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 7 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiLa Passiata di San Diodoro spegne cinquanta candeline. Cresce dunque l’attesa, a Sandei, per l’Goldstorica corsa-evento, che quest’anno sfoggerà l’abito più bello per celebrare un anniversario decisamente speciale. La marcia di avvicinamento è stata scandita da un crescendo di emozioni, con la macchina organizzativa e tutto lo staffPassiata, capitanato dall’instancabile Giovanni Colarusso, all’opera per curare ogni dettagliomanifestazione e regalare a tutti i partecipanti una giornata e un’atmosfera indimenticabili. Piazza Risorgimento e via Roma, dove sono posizionati lo start e il traguardo, ormai si sono già tramutati nell’epicentro“passione gialla”, tra addobbi e decori mozzafiato, mentre in paese sono apparsi nuovi allestimenti, murales e locandine con le frasi simbolo dell’evento.