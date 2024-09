VIDEO FOTO Fratelli gemelli il raduno nel segno dell’orgoglio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 6 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti Sono in due, in tre, e a volte anche in cinque e chi più ne ha più ne metta, perchè a decidere è Madre natura ma anche è soprattutto fattori genitici : sono icon il loro rapporto unico e indescrivibile. Ancora una volta, per la quarta per l’esattezza,così uguali ma in alcuni casi così diversi nei loro pregi e difetti, come raccontano loro stessi, si sono ritrovati ad Avellino, alnazionale dei, creatura ideata da Antonia Di Nardo e che di anno in anno cresce sempre più. Uomini e donne che arrivano da tutta Italia per partecipare ad una manifestazione nata dalla volontà di raccontare un universo peculiare come quello dei, a partire dalla loro psicologia.