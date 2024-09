Un detenuto è morto carbonizzato nel carcere di San Vittore

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 6 settembre 2024) Si chiamava Joussef Moktar Loka Baron ildi origini egiziane di 18 anninella cella deldi San, a Milano. Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio sarebbe stato appiccato nella notte da lui stesso, con l’aiuto del compagno di cella, tratto in salvo dall’intervento della polizia penitenziaria, che ha prontamente impedito la propagazione delle fiamme nel resto dell’edificio. “Ancora da capire se sia trattato di un suicidio o di un gesto dimostrativo finito male”, dice a LaPresse Francesco Maisto, garante dei detenuti di Milano. Non è la prima volta che episodi simili si verificano in. Nell'istituto milanese si era già verificato un rogo doloso a maggio, mentre all’inizio del mese sono state appiccate fiamme in due celle delminorile Beccaria.