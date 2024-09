UEFA Nations League | Francia-Italia probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 6 settembre 2024) Oggi, 6 settembre 2024, alle ore 20:45, lo Stade de France di Parigi ospiterà il tanto atteso match tra, valido per la prima giornata della. Questa sfida è cruciale per entrambe le nazionali, desiderose di riscattarsi dopo le delusioni di Euro 2024: lasi è fermata in semifinale contro la Spagna, mentre l’è uscita agli ottavi contro la Svizzera. LeCrediti: Ansa – VelvetMag(3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Bellanova, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Retegui, Raspadori.(4-3-3): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez; Zaire-Emery, Tchouaméni, Griezmann; Dembélé, Mbappé, Thuram. Il CT dell’, Luciano Spalletti, punterà su una formazione giovane e aggressiva, affidandosi alla coppia d’attacco Retegui e Raspadori.