Tradizione tessile design attuale | Alpine Icon forma giovani artigiani

(Di venerdì 6 settembre 2024) Terminerà mercoledì la prima Scuola Estiva Transnazionale dedicata alla filieraartigianale. L’iniziativa, parte del progetto europeo Alptextyles coordinato da Regione Lombardia in Valle Camonica, si propone di riscoprire e reinventare l’ografia delle Alpi in chiave contemporanea, basandosi sulle antiche nozioni delle "nostre nonne", che in valle hanno sempre tessuto e prodotto i propri abiti e arredi. Intitolata "", l’edizione pilota del 2024 ha coinvolto diecistudenti provenienti dai principali istituti tecnici die moda, insieme a rappresentanti di accademie selezionati tra i 24 partecipanti all’iniziativa promossa dalla Comunità montana di Valle Camonica. Ilt della scuola, residenziale e intensivo, ha previsto dieci giorni di esperimenti e apprendimento a stretto contatto con le artigiane locali e la cultura delcontemporaneo.