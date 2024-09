Tennis Nishikori incorona Sinner | È il numero uno perché gioca da numero uno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 6 settembre 2024) Keinon molla, e nonostante i tanti infortuni prova a rientrare in pianta stabile sul circuito a 34 anni. Questa settimana, mentre i top players sono impegnati agli US Open, il nipponico ex top-10 è protagonista dell’Aon Open Challenger-Memorial Giorgio Messina in corso a Genova. Un appuntamento fisso del calendario ATP per uno dei tornei challenger più apprezzati del circuito.ha avuto modo di dire la sua anche sull’attualeuno al mondo Jannik, esprimendosi così: ‘‘è iluno edaunoha davvero tutto: dritto e rovescio, un buon servizio, non ha molti punti deboli e questo è un aspetto fondamentale per essere in testa alla classifica mondiale. Speriamo che possa restareuno ancora per diversi anni “.: “È ilunodauno” SportFace.