Serena Bortone torna in Rai il nome dello show è una frecciata all’azienda?

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 6 settembre 2024) Personaggi tv. La giornalistarial lavoro dopo la spinosa questione del “caso Scurati” che le è valso un provvedimento disciplinare da parte di Rai quando era alla conduzione della trasmissione “Chesarà”. Ildel nuovo programma in partenza a breve sta attirando molta curiosità del pubblico dal momento che a molti appare come una “frecciatina”. () Leggi anche: Belen Rodriguez, pesantecon allusione a De Martino Leggi anche: Roberta Di Padua criticata a Venezia, l’ex dama di “UeD” rompe il silenzio, provvedimento disciplinare in Rai Sei giorni di sospensione, ma secondo l’amministratore delegato Roberto Sergio il comportamento diavrebbe meritato il licenziamento.