Sequestrati 540 kg di cocaina in mare tra Catania e Ragusa 5 arresti

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di venerdì 6 settembre 2024)(ITALPRESS) – Maxi sequestro di droga ada parte delle Fiamme Gialle. I militari del Comando Provinciale didella Guardia di finanza, in collaborazione con i finanzieri del Reparto Operativo Aeronavale di Palermo e del Comando Operativo Aeronavale di Pratica dinonché con il supporto del Servizio Centrale Investigazioni Criminalità Organizzata, hanno condotto un’operazione antidroga che ha consentito di individuare e sottoporre a sequestro 540 chili die trarre in arresto 5 persone. Il monitoraggio giornaliero del tratto dicompreso tra le province diha consentito di rilevare dei movimenti anomali di un motopeschereccio che, in luogo dell’attività di pesca, stava recuperando diversi colli galleggianti presenti in acqua.