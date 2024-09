Scovato deposito di rifiuti pericolosi Prodotti fitosanitari scaduti da anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024) Castel Viscardo (Perugia), 6 settembre 2024 – I carabinieri forestali di Allerona hanno individuato unincontrollato di, costituiti dae revocati dal mercato e in pessimo stato di conservazione, per un quantitativo stimato di circa 10 metri cubi, stoccati senza alcun rispetto delle norme del settore all’interno di due capannoni e di un’attività commerciale, nel territorio comunale di Castel Viscardo. Secondo quanto ricostruito dai militari, il proprietario aveva infatti utilizzato in passato i capannoni comedeidella propria attività ma da moltierano ormai in stato di abbandono, così da costituire un illecitodi. I militari del Nucleo Forestale di Allerona lo hanno scoperto a seguito di un incendio che era scaturito nei pressi di uno dei due capannoni.