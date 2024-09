Scampata per miracolo a uno stupro la polizia non fece niente | il dramma di Maria Grazia Cucinotta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Le gambe che tremano, il batticuore, l'ansia di sbagliare. Ci si muove tra queste sensazioni prima di buttarsi in una nuova avventura, soprattutto se l'avventura è il primo giorno sul set con il grande Massimo Troisi. E a raccontare di quelle prime volte al Corriere della Sera è. Nel corso della sua carriera l'artista ha dovuto fare molti sacrifici e rinunce, ma soprattutto ha dovuto mandare giù tanti rospi come quando Sofia Loren all'iniziofinta di non sapere chi fosse: "Ci rimasi male. Una delle prime a chiamarmi, forse anche per la loro rivalità , fu Gina Lollobrigida: “Vai avanti e non curarti di queste cose che non sono importanti. Viva le nuove facce e viva le nuove generazioni”. La Loren la incontrai anni dopo, la vedevo da Armani che ci vestiva entrambe".