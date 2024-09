Pisa un mattoncino tira l’altro La Lego conquista gli Arsenali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024) Una marea di costruzioni diè pronta per tornare ad invadere il cuore di. È stata presentata ieri l’iniziativaBrickArt2024 che si terrà domani e domenica 8 settembre dalle 10 alle 19, con ingresso gratuito agliRepubblicani. Gli appassionati dei mattoncini più famosi del mondo potranno passeggiare tra un’esposizione e l’altra, partecipare a lavoratori e talk con ospiti. L’evento è organizzato dall’OrangeTeam rLUG in collaborazione con il Comune di. "È una grande soddisfazione riportare aun’esposizione così importante - ha dichiarato l’assessore alla cultura del Comune diFilippo Bedini – per di più in una cornice straordinaria come quella degliRepubblicani, in occasione del decimo anniversario dell’attività degli appassionatini dei famosi mattoncini danesi.