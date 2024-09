Peccioli e la sua Vittoria Festa per la ragazza d’oro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024) "al 50% è casa mia, qui ci sono cresciuta, ci ho passato tanti anni, tanti weekend e sono felicissima stasera di essere qua". Brillanogli occhi dei pecciolesi che ieri sera alla Galleria dei Giganti hanno abbracciato con amicizia e grande orgoglioGuazzini, fresca medaglianel ciclismo su pista agli ultimi Giochi Olimpici di Parigi. Per lei è stata organizzata una serata davvero speciale. Il maestro Andrea Tobia al pianoforte con i tenori Giovanni Cervelli e Deborah Vincenti hanno aperto la serata con l’inno nazionale. Poi è stata la volta de La Donna Immobile, la Boheme e così via. Ad un certo momento pure Vittorie ha imbracciato la chitarra per cantare La canzone del sole di Lucio Battisti. E poi le grandi emozioni.