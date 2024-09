Pavarotti non piace al Pd | il nuovo sindaco di Modena cancella le celebrazioni per la prima volta in 17 anni

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 6 settembre 2024) Per lain 17, la giunta comunale dinon ha programmato iniziative in ricordo di Luciano, nel giorno della sua morte. E in città montano le polemiche contro la nuova giunta di centrosinistra, operativa da meno di tre mesi, ma già diventata impopolare. La vedova di, Nicoletta Mantovani, ha quindi dirottato ledel 6 settembre a Comacchio, con l’amministrazione comunale che si è resa disponibile. Da Katia Ricciarelli a Raf: la protesta del mondo della musica contro ilPd Una clamorosa omissione che scatena la polemica anche nel mondo dello spettacolo. ”Mi sorprende chenon venga celebrato. È una figura che dovrebbe essere celebrata all’infinito. Non capisco questa decisione, sono dispiaciuto”, dice Raf all’Adnkronos. ”Ricordarlo fa solo che bene alla città ”, aggiunge.