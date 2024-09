Paralimpiadi Buffon a Casa Italia Essere qui è molto importante

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di venerdì 6 settembre 2024) PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “qui ha una grande importanza, ci fa capire che tutti rappresentiamo qualcosa dipiù grande di ogni individualità e poterlo rappresentare ai massimi livelli è una grandissima responsabilità. Riuscire a farlo anche magari portando aqualche medaglia come stanno facendo i nostri atleti è qualcosa che ci rende orgogliosi”. Lo ha detto all’Italpress il capo delegazione della Nazionale azzurra Gigi, in visita nella sede dia Parigi, nel corso dei Giochi Paralimpici. “Il messaggio che lasciano questi ragazzi è che non c’è limite alle possibilità dell’uomo, e con un certo tipo di carattere, determinazione, alcune volte anche sfacciataggine, capisci che gli unici limiti che abbiamo sono quelli che ci mettiamo noi”, ha aggiunto l’ex portiere della Juventus e della Nazionale. srp/mc/mrv/red (ITALPRESS).