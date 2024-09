Nuova pubblicazione Valdelsa protagonista

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024) I sindaci dei Comuni della- Andrea Pieragnoli di Casole e Piero Pii di Colle, Andrea Frosini di Monteriggioni e Susanna Cenni di Poggibonsi, Francesco Guarguaglini di Radicondoli e Niccolò Guicciardini, nel suo ruolo di vice del primo cittadino Andrea Marrucci, di San Gimignano - radunati allo stesso tavolo (nella foto). È avvenuto in occasione della presentazione di un interessante, unico progetto editoriale dedicato al comprensorio nel suo insieme. L’iniziativa, che si è svolta in anteprima a Poggibonsi presso il ristorante Alcide, darà vita poi a un libro dal titolo ’Siena e il suo antico Stato-La Val d’Elsa’. Un’opera, circa 500 pagine e un ampio, prezioso repertorio fotografico, che si annuncia senza dubbio dall’elevato profilo culturale e che riunisce idealmente tutti i centri del circondario in un contesto storico che va dal 1200 al 1500.