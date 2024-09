Lotta agli sprechi e alla decarbonizzazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 6 settembre 2024) Piano diper la riduzione della produzione di Co2, progetti di economia circolare,allo spreco alimentare sul fronte della sostenibilità ambientale. E ancora, gestione delle risorse umane con attenzione a diversità , equità e inclusione e il passaggio a società cooperativa benefit. Sono i punti principali del bilancio di sostenibilità 2023 del gruppo Camst. Il 2023 è stato l’anno della ripresa per Camst, con risultati di bilancio che hanno registrato ricavi per 887 milioni di euro di euro (+54 milioni di euro sull’esercizio 2022). Nel 2023 è stata avviata l’analisi Lca (Life Cycle Assesment) per la misurazione degli impatti ambientali lungo la catena del valore e definire così un piano pluriennale di