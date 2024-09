La Promessa trame spagnole | Salvador accetta un altro lavoro e lascia la tenuta

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 6 settembre 2024) Nuove importanti decisioni finiranno per stravolgere ancora una volta la vita di Maria nelle prossime puntate La. La giovane cameriera – dopo essere stata rapita da Valentin e segregata in una grotta e accusata di furto da Lorenzo de La Mata – dovrà affrontare l’addio del suo amato.infatti riceverà una proposta diin un’altra casa, e deciderà dire per sempre la. AnticipazioniLalaMaria eattraverseranno un periodo difficile perché il ragazzo accetterà unin un’altra casa e si preparerà are la. Sembrerà non esserci davvero un momento di serenità per Maria, visto che non solo sarà stata vittima del rapimento da parte di Valentin, ma avrà anche dovuto affrontare un’accusa di furto a palazzo, con conseguente licenziamento.